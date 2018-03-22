США и НАТО провели воздушную разведку у российских границ 

Самолеты-разведчики США и НАТО провели многочасовые полеты у российских границ. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
Американский RC-135W вылетел с британской авиабазы Милденхолл. Он летал вблизи побережья Калининградской области, после чего был замечен у границ Ленинградской области, а затем переместился в воздушное пространство Польши, где курсировал у южных границ Калининградской области.
Самолет НАТО AWACS вылетел с германской авиабазы Гайленкирхен. Он встал на круг над северо-востоком Эстонии и югом Финского залива вблизи западных границ Калининградской и Псковской областей. Самолет кружил там около двух с половиной часов.