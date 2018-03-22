Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» совершило деловой заход на Сейшелы 

За время стоянки в столице островного государства моряки пополнят запасы топлива, воды и продовольствия, в рамках культурной программы для экипажа и членов экспедиции будут организованы экскурсии по историческим местам порта Виктория.
Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» в рамках гидрографического похода совершило деловой заход в порт Виктория (Республика Сейшельские Острова).
За время стоянки в столице островного государства моряки пополнят запасы топлива, воды и продовольствия.
В рамках культурной программы для экипажа и членов экспедиции будут организованы экскурсии по историческим местам Виктории.
После пополнения запасов судно продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции.