Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» совершило деловой заход на Сейшелы

За время стоянки в столице островного государства моряки пополнят запасы топлива, воды и продовольствия, в рамках культурной программы для экипажа и членов экспедиции будут организованы экскурсии по историческим местам порта Виктория.

Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» в рамках гидрографического похода совершило деловой заход в порт Виктория (Республика Сейшельские Острова).

За время стоянки в столице островного государства моряки пополнят запасы топлива, воды и продовольствия.

В рамках культурной программы для экипажа и членов экспедиции будут организованы экскурсии по историческим местам Виктории.

После пополнения запасов судно продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции.