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Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» совершило деловой заход на Сейшелы
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Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» совершило деловой заход на Сейшелы 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За время стоянки в столице островного государства моряки пополнят запасы топлива, воды и продовольствия, в рамках культурной программы для экипажа и членов экспедиции будут организованы экскурсии по историческим местам порта Виктория.
Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» в рамках гидрографического похода совершило деловой заход в порт Виктория (Республика Сейшельские Острова).
За время стоянки в столице островного государства моряки пополнят запасы топлива, воды и продовольствия.
В рамках культурной программы для экипажа и членов экспедиции будут организованы экскурсии по историческим местам Виктории.
После пополнения запасов судно продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции.
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