Исследовательский корабль «Адмирал Владимирский» покинул Сейшелы

"В самом крупном городе Сейшел экипаж судна Балтийского флота «Адмирал Владимирский» пополнил запасы топлива и принял участие в ряде памятных и культурных мероприятий", — сказал он.

Мартов добавил, что члены экипажа также отдали почести русскому военному моряку из экипажа крейсера 2 ранга «Разбойник» капитану 2 ранга Александру Крупенину , похороненному на русском кладбище в городе Виктория в 1906 году.

"В ходе делового захода на борту судна Балтийского флота побывали российские дипломаты во главе с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сейшельские острова Владимиром Белоусом", — отметил он.

"Экипаж ОИС «Адмирал Владимирский» продолжил выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции", — сказал Мартов.