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Исследовательский корабль «Адмирал Владимирский» покинул Сейшелы
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Исследовательский корабль «Адмирал Владимирский» покинул Сейшелы 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» завершило деловой заход в порт Виктория Республики Сейшельские Острова, сообщает начальник пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.
"В самом крупном городе Сейшел экипаж судна Балтийского флота «Адмирал Владимирский» пополнил запасы топлива и принял участие в ряде памятных и культурных мероприятий", — сказал он.
Мартов добавил, что члены экипажа также отдали почести русскому военному моряку из экипажа крейсера 2 ранга «Разбойник» капитану 2 ранга Александру Крупенину, похороненному на русском кладбище в городе Виктория в 1906 году.
"В ходе делового захода на борту судна Балтийского флота побывали российские дипломаты во главе с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сейшельские острова Владимиром Белоусом", — отметил он.
"Экипаж ОИС «Адмирал Владимирский» продолжил выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции", — сказал Мартов.
Ранее сообщалось, что 15 декабря 2017 года «Адмирал Владимирский» вышел из военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции под эгидой ЮНЕСКО. Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение многомесячного похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений и провести большой объем исследовательской работы для корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.
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