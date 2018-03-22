Ещё
«Грачи» бьют по земле: кадры учений штурмовой авиации в горах Киргизии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Грачи» бьют по земле: кадры учений штурмовой авиации в горах Киргизии 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры летно-тактических учений экипажей штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы Кант.
На кадрах видно, как пилоты отрабатывают полеты в парах и наносят удары по объектам условного противника с помощью неуправляемых ракет.
Учения проходят в условиях горной местности, что требует от летчиков особых навыков пилотирования.
Су-25 — советский и российский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Создан для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя.
Отметим, что учения авиации российской авиабазы Кант проходят в Киргизии регулярно.
Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ.
На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
ТК «Звезда»: последние новости
Российский фрегат уничтожил «противников» в Средиземном море: видео Подготовка военного беспилотника «Форпост» к вылету: видео В Международном противоминном центре показали перспективные и современные средства инженерного вооружения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии205
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах155
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет173
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки104
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение