«Грачи» бьют по земле: кадры учений штурмовой авиации в горах Киргизии

Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры летно-тактических учений экипажей штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы Кант.

На кадрах видно, как пилоты отрабатывают полеты в парах и наносят удары по объектам условного противника с помощью неуправляемых ракет.

Учения проходят в условиях горной местности, что требует от летчиков особых навыков пилотирования.

Су-25 — советский и российский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Создан для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя.

Отметим, что учения авиации российской авиабазы Кант проходят в Киргизии регулярно.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ.

На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.