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Для специалистов военного технополиса «Эра» в Анапе подготовили около 1,4 тыс. квартир
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Для специалистов военного технополиса «Эра» в Анапе подготовили около 1,4 тыс. квартир 

ТАСС 3 часа назад
АНАПА, 22 марта. /ТАСС/. Почти 1,4 тыс. квартир построили в Анапе для молодых специалистов строящегося военного инновационного технополиса «Эра», доложил замминистра обороны РФ Тимур Иванов первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову.
По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу делегация военного ведомства в составе первого замминистра, а также трех заместителей главы военного ведомства — Николая Панкова, генерала армии Павла Попова и Иванова проинспектировала строящийся технополис и жилой фонд, предназначенный для сотрудников «Эры».
"Для молодых специалистов, которые приедут работать в технополисе, уже полностью готовы 1392 квартиры. В новостройках завершен монтаж всех инженерных коммуникаций, в домах есть вода, свет, работают лифты. Во дворах оборудованы места отдыха и детские площадки", — доложил Иванов. Он подчеркнул, что рядом с домами есть вся необходимая инфраструктура (магазины, школы, детские сады, общественный транспорт).
По словам Иванова, квартиры уже полностью отделаны. Пятнадцать шестнадцатиэтажных домов расположены недалеко от моря. По итогам осмотра первый заместитель министра поручил в течение лета полностью завершить работы еще в одном доме на 308 квартир.
О технополисе
Впервые о создании военного технополиса Шойгу сообщил на селекторном совещании в министерстве. Планируется, что в технополисе в интересах Вооруженных сил РФ будут работать молодые ученые и выпускники научных рот, а также представительства научно-исследовательских институтов и оборонно-промышленного комплекса.
По словам директора технополиса Федора Дедуса, у специалистов «Эры» будут восемь основных направлений работ, а работать над ними к 2020 году будут более 2 тыс. ученых и инженеров.
Открытие технополиса ожидается 1 сентября 2018 года.
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