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Для специалистов военного технополиса «Эра» готовы почти 1,4 тысячи квартир
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Для специалистов военного технополиса «Эра» готовы почти 1,4 тысячи квартир 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Делегация Минобороны проинспектировла строящийся в Анапе технополис «Эра».
В Анапе почти 1,4 квартир построены для молодых специалистов строящегося Военного инновационного технополиса «Эра». Об этом доложил заместитель министра обороны России Тимур Иванов первому замминистра обороны РФ Руслану Цаликову.
Строящийся технополис и жилой фонд, который предназначен для сотрудников «Эры», проинспектировала делегация военного ведомства в составе первого замминистра, а также трех заместителей главы военного ведомства — Николая Панкова, генерала армии Павла Попова и Тимура Иванова.
«Для молодых специалистов, которые приедут работать в технополисе, уже полностью готовы 1392 квартиры. В новостройках завершен монтаж всех инженерных коммуникаций — в домах есть вода, свет, работают лифты. Во дворах оборудованы места отдыха и детские площадки», — доложил Иванов первому заместителю министра.
По его словам, рядом с домами есть вся необходимая инфраструктура, включая магазины, школы, детские сады, общественный транспорт.
По итогам осмотра Цаликов поручил в течение лета полностью завершить все работы в еще одном доме, который рассчитан на 308 квартир.
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