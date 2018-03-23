Для специалистов военного технополиса «Эра» готовы почти 1,4 тысячи квартир

Делегация Минобороны проинспектировла строящийся в Анапе технополис «Эра».

Строящийся технополис и жилой фонд, который предназначен для сотрудников «Эры», проинспектировала делегация военного ведомства в составе первого замминистра, а также трех заместителей главы военного ведомства — Николая Панкова, генерала армии Павла Попова и Тимура Иванова.

«Для молодых специалистов, которые приедут работать в технополисе, уже полностью готовы 1392 квартиры. В новостройках завершен монтаж всех инженерных коммуникаций — в домах есть вода, свет, работают лифты. Во дворах оборудованы места отдыха и детские площадки», — доложил Иванов первому заместителю министра.

По его словам, рядом с домами есть вся необходимая инфраструктура, включая магазины, школы, детские сады, общественный транспорт.

По итогам осмотра Цаликов поручил в течение лета полностью завершить все работы в еще одном доме, который рассчитан на 308 квартир.