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Военная академия связи представит две команды на Международной олимпиаде курсантов по иностранному языку
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Военная академия связи представит две команды на Международной олимпиаде курсантов по иностранному языку 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Выполняемые задания на олимпиаде будут направлены на развитие и совершенствование коммуникативных навыков и умений в различных областях.
Военная академия связи представит две команды на Всеармейском этапе Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку в период c 26 по 30 марта в Военном университете Министерства обороны (Москва).
Подготовка к соревнованиям ведется в интенсивном режиме. Выполняемые задания направлены на развитие и совершенствование коммуникативных навыков и умений в следующих тематических областях: современный мир и межгосударственные отношения в печатных и телевизионных СМИ; международное сотрудничество в области укрепления безопасности в мире, контроля над вооружениями, противодействия международной преступности и терроризму; обеспечение международных гуманитарных и спасательных операций; геополитические факторы и расстановка сил в различных регионах мира; технический прогресс в военной области; организация проведения переговоров и работа в совместной группе, поиск взаимовыгодных решений.
Кроме того, выполняемые задания направлены на развитие традиции сотрудничества в России и за рубежом, такие как вежливость, уважение, помощь, сочувствие.
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