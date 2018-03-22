Военная академия связи представит две команды на Международной олимпиаде курсантов по иностранному языку

Выполняемые задания на олимпиаде будут направлены на развитие и совершенствование коммуникативных навыков и умений в различных областях.

Военная академия связи представит две команды на Всеармейском этапе Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку в период c 26 по 30 марта в Военном университете Министерства обороны Москва ).

Подготовка к соревнованиям ведется в интенсивном режиме. Выполняемые задания направлены на развитие и совершенствование коммуникативных навыков и умений в следующих тематических областях: современный мир и межгосударственные отношения в печатных и телевизионных СМИ; международное сотрудничество в области укрепления безопасности в мире, контроля над вооружениями, противодействия международной преступности и терроризму; обеспечение международных гуманитарных и спасательных операций; геополитические факторы и расстановка сил в различных регионах мира; технический прогресс в военной области; организация проведения переговоров и работа в совместной группе, поиск взаимовыгодных решений.