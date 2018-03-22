Военнослужащие соединения спецназа ЗВО, дислоцированного в Самаре, победили на соревнованиях по ски-альпинизму «Саянский марш — 2018»

Участникам необходимо было найти пострадавшего от лавины и выполнить его транспортировку, совершить подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и «кошках», отстреляться на огневом рубеже, поразить гранатой указанный объект.

Красноярском крае на базе учебного центра военной подготовки прошли соревнования по ски-альпинизму «Саянский марш-2018» среди подразделений Центрального военного округа, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. В них приняли участие команды воинских частей, объединений и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири.

Подразделениям предстояло на время преодолеть трассу общей протяженностью 50 километров с набором высоты до 3,5 тыс. метров. Маршрут включал участки для выполнения 11 специальных задач.

Командам-участницам необходимо было найти пострадавшего от лавины и выполнить его транспортировку, совершить подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и «кошках», сориентироваться в высокогорной местности, отстреляться на огневом рубеже, поразить гранатой указанный объект.