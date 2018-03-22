Ещё
Военнослужащие соединения спецназа ЗВО, дислоцированного в Самаре, победили на соревнованиях по ски-альпинизму «Саянский марш — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

Военнослужащие соединения спецназа ЗВО, дислоцированного в Самаре, победили на соревнованиях по ски-альпинизму «Саянский марш — 2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участникам необходимо было найти пострадавшего от лавины и выполнить его транспортировку, совершить подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и «кошках», отстреляться на огневом рубеже, поразить гранатой указанный объект.
В Красноярском крае на базе учебного центра военной подготовки прошли соревнования по ски-альпинизму «Саянский марш-2018» среди подразделений Центрального военного округа, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. В них приняли участие команды воинских частей, объединений и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири.
Подразделениям предстояло на время преодолеть трассу общей протяженностью 50 километров с набором высоты до 3,5 тыс. метров. Маршрут включал участки для выполнения 11 специальных задач.
Командам-участницам необходимо было найти пострадавшего от лавины и выполнить его транспортировку, совершить подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и «кошках», сориентироваться в высокогорной местности, отстреляться на огневом рубеже, поразить гранатой указанный объект.
По итогам соревнований первое место заняла команда соединения спецназа, дислоцированного в Самарской области, и получила право представить Центральный военный округ на уже Всеармейском конкурсе «Саянский марш-2018», который пройдет на этой же базе с 29 марта по 2 апреля. В нем примут участие команды военных округов, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, Новосибирского высшего военного командного училища, Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова.
ТК «Звезда»: последние новости
Российский фрегат уничтожил «противников» в Средиземном море: видео Подготовка военного беспилотника «Форпост» к вылету: видео «Грачи» бьют по земле: кадры учений штурмовой авиации в горах Киргизии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии209
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах186
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет191
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки105
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение