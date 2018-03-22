Военная академия ГШ ВС РФ проводит активную воспитательную работу со слушателями специального факультета

В этих целях преподавателями кафедры иностранных и русского языков было проведено тематическое занятие-экскурсия в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ проводит активную воспитательную работу со слушателями специального факультета. Одним из важных направлений воспитательной работы, проводимой на специальном факультете академии, является развитие у иностранных слушателей интереса к истории и культуре России, уважения национальных традиций, укрепление дружеских, добрососедских отношений между странами.

В этих целях преподавателями кафедры иностранных и русского языков было проведено со слушателями специального факультета тематическое занятие-экскурсия в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Особый интерес у слушателей вызвали экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне и послевоенного периода развития ВС СССР.

Кроме того, данные мероприятия стимулируют духовно-нравственное развитие и познавательную деятельность иностранных военнослужащих, помогая им в дальнейшем успешно изучать военные дисциплины на русском языке.