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Директор «Курганмашзавода» при помощи взятки продал Минобороны несуществующие БМП
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Директор «Курганмашзавода» при помощи взятки продал Минобороны несуществующие БМП 

pasmi.ru 2 часа назад
Бывшего исполнительного директора «Курганмашзавода» в Курганской области и двоих чиновников министерства обороны отправили под суд за коррупцию. Первый подкупил последних, чтобы они провели по документам приемку партии БМП для нужд военного ведомства, хотя фактически техники еще не было.
Махинации с поставками
Управление ФСБ по Курганской области сообщило о передаче в суд уголовного дела руководства регионального военного представительства Минобороны и экс-директора Курганского машиностроительного завода, который в скором времени перейдет под управление Ростеха. Следствие установило, что в январе 2016 года топ-менеджер Александр Клюжев передал начальнику военного представительства и его заместителю 80 тысяч рублей за приемку по госконтракту партии БМП-3.
Военные подписали приемочные документы, одобрив качество техники и запросив отгрузку, но фактически машины еще даже не были собраны. Только спустя два месяца завод смог завершить партию. На ухищрения со взяткой Клюжев пошел, чтобы избежать штрафных санкций за просрочку обязательств по контракту.
«Уголовные дела направлены в Уральский окружной военный суд в Екатеринбург для рассмотрения по существу. В настоящее время управлением ФСБ России по Курганской области проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности на «Курганмашзаводе», — сообщили в управлении ФСБ.
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