Танковый тягач с четырехствольным пулеметом «засветился» в Сирии

Наиболее распространенной гусеничной боевой машиной правительственных войск в Сирии является БМП-1. Даже после понесенных значительных потерь в сражающихся против террористов подразделениях сохранилось более тысячи единиц такой техники.

Среди них есть и достаточно редкие модификации, вроде бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-2. Недавно в Сети появилось изображение такой машины, которую вооружили счетверенной пулеметной установкой 14,5-мм ЗПУ-4.

Ранее такое оружие часто можно было увидеть на различной автомобильной технике: ГАЗ-3308 «Садко», ГАЗ-66 или ЗиЛ-131.

Система, созданная вначале как зенитная, может успешно поражать и различные наземные цели на расстоянии до 2 км. А на дистанции в полкилометра пуля, выпущенная из этой ЗПУ, без проблем прошивает до 50 мм брони. Скорострельность составляет до 2200 выстрелов в минуту.

По мнению военных экспертов, после такой доработки БРЭМ-2 может не только успешно заниматься своими прямыми обязанностями — эвакуацией поврежденных БМП, но и уничтожать вражеские легкие бронемашины, снайперов, заминированные автомобили.

Вес бронированного тягача с пулеметами превышает 14 тонн. Мощность двигателя — 300 л.с. Максимальная скорость — 65 км/ч. Запас хода — 600 км. Экипаж — 3 человека.