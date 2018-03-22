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Танковый тягач с четырехствольным пулеметом «засветился» в Сирии
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Танковый тягач с четырехствольным пулеметом «засветился» в Сирии 

Российская Газета 2 часа назад
Наиболее распространенной гусеничной боевой машиной правительственных войск в Сирии является БМП-1. Даже после понесенных значительных потерь в сражающихся против террористов подразделениях сохранилось более тысячи единиц такой техники.
Среди них есть и достаточно редкие модификации, вроде бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-2. Недавно в Сети появилось изображение такой машины, которую вооружили счетверенной пулеметной установкой 14,5-мм ЗПУ-4.
Ранее такое оружие часто можно было увидеть на различной автомобильной технике: ГАЗ-3308 «Садко», ГАЗ-66 или ЗиЛ-131.
Система, созданная вначале как зенитная, может успешно поражать и различные наземные цели на расстоянии до 2 км. А на дистанции в полкилометра пуля, выпущенная из этой ЗПУ, без проблем прошивает до 50 мм брони. Скорострельность составляет до 2200 выстрелов в минуту.
По мнению военных экспертов, после такой доработки БРЭМ-2 может не только успешно заниматься своими прямыми обязанностями — эвакуацией поврежденных БМП, но и уничтожать вражеские легкие бронемашины, снайперов, заминированные автомобили.
Вес бронированного тягача с пулеметами превышает 14 тонн. Мощность двигателя — 300 л.с. Максимальная скорость — 65 км/ч. Запас хода — 600 км. Экипаж — 3 человека.
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