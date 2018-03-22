На нескольких самолетах Ил-96 отряда «Россия» заменят иностранную навигацию на российскую

На нескольких самолетах Ил-96 Специального летного отряда «Россия» до конца 2018 года заменят иностранное навигационное оборудование на российские аналоги, сообщили в четверг в пресс-службе «Авиационного комплекса имени Ильюшина»

«На нескольких самолетах Ил-96-300, принадлежащих СЛО «Россия», до конца 2018 года будет заменено навигационное оборудование иностранного производства на современные отечественные аналоги. В настоящее время в составе СЛО насчитывается 11 самолетов ИЛ-96», — сказали в пресс-службе ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина».

Ил-96 — пассажирский широкофюзеляжный самолет средней и большой дальности, эксплуатируется с 1993 года.

Специальный летный отряд «Россия» находится в ведении управления делами президента России и обеспечивает транспортное обслуживание первых лиц государства.