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На нескольких самолетах Ил-96 отряда «Россия» заменят иностранную навигацию на российскую
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На нескольких самолетах Ил-96 отряда «Россия» заменят иностранную навигацию на российскую 

Rambler News Service 2 часа назад
На нескольких самолетах Ил-96 Специального летного отряда «Россия» до конца 2018 года заменят иностранное навигационное оборудование на российские аналоги, сообщили в четверг в пресс-службе «Авиационного комплекса имени Ильюшина»
«На нескольких самолетах Ил-96-300, принадлежащих СЛО «Россия», до конца 2018 года будет заменено навигационное оборудование иностранного производства на современные отечественные аналоги. В настоящее время в составе СЛО насчитывается 11 самолетов ИЛ-96», — сказали в пресс-службе ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина».
Ил-96 — пассажирский широкофюзеляжный самолет средней и большой дальности, эксплуатируется с 1993 года.
Специальный летный отряд «Россия» находится в ведении управления делами президента России и обеспечивает транспортное обслуживание первых лиц государства.
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