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Российские ракетчики готовятся к масштабным учениям
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Российские ракетчики готовятся к масштабным учениям 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российские Ракетные войска стратегического назначения готовятся к крупным учениям в Свердловской области. В них будут принимать участие более 3 тысяч военнослужащих и около 300 боевых машин, в том числе современные комплексы «Ярс», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Участникам тренировки нужно будет выполнить целый ряд разных задач. Это выезд в район пуска ракет, маскировка стартовых позиций, защита межконтинентальных баллистических ракет от диверсантов противника, уход от возможного удара.
С воздуха ракетчиков прикроет звено высотных перехватчиков МиГ-31. Оно же будет изображать самолеты условного противника.
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