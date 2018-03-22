Российские ракетчики готовятся к масштабным учениям

Участникам тренировки нужно будет выполнить целый ряд разных задач. Это выезд в район пуска ракет, маскировка стартовых позиций, защита межконтинентальных баллистических ракет от диверсантов противника, уход от возможного удара.

С воздуха ракетчиков прикроет звено высотных перехватчиков МиГ-31. Оно же будет изображать самолеты условного противника.