В Международном противоминном центре продемонстрировали перспективные и современные средства инженерного вооружения

В частности, можно было ознакомиться с перспективным индукционным миноискателем переносным ИМП-3, который предназначен для обнаружения мин, установленных на поверхности грунта, в грунте, на снегу, в воде, под покрытием дорог, на различных объектах.

Участникам конференции по внедрению приобретенного практического опыта выполнения задач инженерного обеспечения в ходе проведения специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики , проводимой на базе Международного противоминного центра, представили перспективные образцы инженерных боеприпасов, средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, роботов и робототехнических комплексов.

На форуме был продемонстрирован перспективный индукционный миноискатель переносной ИМП-3, который предназначен для обнаружения мин, корпуса, взрыватели и детали которых изготовлены из металла, установленных на поверхности грунта, в грунте, на снегу, в воде, под покрытием дорог, на различных объектах.

Также был представлен защитный костюм сапера тяжелого класса «Доспехи», предназначенный для оснащения групп разминирования инженерных подразделений, выполняющих задачи по проделыванию проходов в минных полях и разминированию местности, запреградный обнаружитель РО-900. Это –— новейшая система тактического обнаружения объектов через стены по движению, дыханию в режиме реального времени. «РО-900» позволяет значительно повысить уровень мобильности проведения операции.

Помимо этого, были показаны практические действия группы разминирования при выполнении задач по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов в условиях городской застройки и в пустынной местности.

В мероприятии приняли участие преподавательский состав Военного института (инженерных войск) ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», Тюменского высшего военного инженерного командного училища, офицеры соединений и частей инженерных войск.