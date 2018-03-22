В Международном противоминном центре показали перспективные и современные средства инженерного вооружения 

Кроме того, были продемонстрированы практические действия группы разминирования при выполнении задач по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов в условиях городской застройки и в пустынной местности.
Сегодня в п. Нахабино (Московская обл. ) на базе Международного противоминного центра проходит конференция по внедрению приобретенного практического опыта выполнения задач инженерного обеспечения в ходе проведения специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики.
Для участников конференции состоялся практический показ перспективных образцов инженерных боеприпасов, средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, роботов и робототехнических комплексов.
Кроме того, были продемонстрированы практические действия группы разминирования при выполнении задач по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов в условиях городской застройки и в пустынной местности, а также способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами промышленного изготовления и кустарного производства.
В мероприятии приняли участие преподавательский состав Военного института (инженерных войск) ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», Тюменского высшего военного инженерного командного училища, офицеры соединений и частей инженерных войск.