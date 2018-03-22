Ещё
В Подмосковье обсудят основные подходы к подготовке специалистов инженерных войск по опыту выполнения специальных задач в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье обсудят основные подходы к подготовке специалистов инженерных войск по опыту выполнения специальных задач в Сирии 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В конференции примет участие преподавательский состав Военного института (инженерных войск) ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», Тюменского высшего военного инженерного командного училища, офицеры соединений и частей инженерных войск.
Сегодня в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ (п. Нахабино, Московская обл. ) стартовала конференция по внедрению приобретенного практического опыта выполнения задач инженерного обеспечения в ходе проведения специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики.
В мероприятии примет участие преподавательский состав Военного института (инженерных войск) ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», Тюменского высшего военного инженерного командного училища, офицеры соединений и частей инженерных войск.
В ходе конференции участники обсудят вопросы опыта применения средств инженерного вооружения при выполнении задач по гуманитарному разминированию, а также основные подходы к подготовке специалистов инженерных войск по опыту выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике.
Также будут затронуты основные подходы к подготовке специалистов инженерных подразделений штурма и разграждения, подразделений разминирования, инженерных заграждений, инженерно-маскировочных подразделений, инженерно-позиционных (инженерно-технических, оборудования пунктов управления) подразделений, подразделений полевого электроснабжения, управляемого минирования, подразделений робототехнических и специальных работ, для подразделений паромно-мостовых машин и водолазных подразделений, а также расчетов минно-розыскной службы.
ТК «Звезда»: последние новости
Российский фрегат уничтожил «противников» в Средиземном море: видео Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря В военном комиссариате Новосибирской области стартовали учебно-методические сборы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии50
Савченко задержана315
Мэй может остаться без поддержки33
Обязательное медстрахование предложили отменить329
Генсек НАТО призвал Россию к ответу328
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение