В Подмосковье обсудят основные подходы к подготовке специалистов инженерных войск по опыту выполнения специальных задач в Сирии

В конференции примет участие преподавательский состав Военного института (инженерных войск) ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», Тюменского высшего военного инженерного командного училища, офицеры соединений и частей инженерных войск.

В мероприятии примет участие преподавательский состав Военного института (инженерных войск) ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», Тюменского высшего военного инженерного командного училища, офицеры соединений и частей инженерных войск.

В ходе конференции участники обсудят вопросы опыта применения средств инженерного вооружения при выполнении задач по гуманитарному разминированию, а также основные подходы к подготовке специалистов инженерных войск по опыту выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике.

Также будут затронуты основные подходы к подготовке специалистов инженерных подразделений штурма и разграждения, подразделений разминирования, инженерных заграждений, инженерно-маскировочных подразделений, инженерно-позиционных (инженерно-технических, оборудования пунктов управления) подразделений, подразделений полевого электроснабжения, управляемого минирования, подразделений робототехнических и специальных работ, для подразделений паромно-мостовых машин и водолазных подразделений, а также расчетов минно-розыскной службы.