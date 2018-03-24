В рамках контроля за выполнением мероприятий боевой подготовки беспилотники ВВО провели в воздухе более 300 часов

Новая система контроля мероприятий боевой подготовки, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА), внедрена в стартовавшем зимнем периоде обучения и уже показала высокие результаты.

С начала зимнего периода обучения налет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Восточного военного округа в ходе осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий боевой подготовки составил более 300 часов.

БЛА «Орлан-10» осуществили мониторинг около 50 мероприятий боевой подготовки, в том числе и этапы боевой стрельбы.

Новая система контроля внедрена в стартовавшем зимнем периоде обучения и уже показала высокие результаты, так беспилотники осуществляют визуальное наблюдение в заданном районе и передают видео контент в он-лайн режиме на пункты управления, что позволяет командному составу сократить время на оценку боеспособности подразделений.

Также БЛА осуществляют мониторинг в ночное время, в том числе с применением входящих в состав вооружения тепловизоров.