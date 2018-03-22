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В объединениях ВВО завершился второй отборочный этап конкурса среди расчетов беспилотных летательных аппаратов
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В объединениях ВВО завершился второй отборочный этап конкурса среди расчетов беспилотных летательных аппаратов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Лучшие расчеты вступят в борьбу на окружном этапе конкурса, который состоится во второй половине апреля текущего года.
На специализированных полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Камчатском, Хабаровском краях и Сахалинской области завершился второй отборочный этап конкурса среди расчетов комплексов беспилотной авиации.
В ходе практической части мероприятий конкурса экипажи БЛА «Орлан-10» выполнили нормативы по развертыванию комплексов и запуску летательных аппаратов.
Расчеты отработали задачи по поиску как стационарных, так и подвижных объектов в установленном квадрате местности, передали координаты на пункт управления, одной из основных задач, которую решали военнослужащие была корректировка огня артиллерии, для создания обстановки, максимально приближенной к реальной было использовано значительное число взрывчатых средств, имитирующих взрывы артиллерийских снарядов.
Также операторы БЛА проявили свое мастерство в выполнении посадки беспилотника на точность, военнослужащие осуществили посадку летательных аппаратов в точно заданном районе в обозначенных границах, не допустив его ухода за пределы посадочной площадки.
Помимо этого, военнослужащие выполнили нормативы по огневой, физической и топографической подготовке.
Лучшие расчеты вступят в борьбу на окружном этапе конкурса, который состоится во второй половине апреля текущего года.
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