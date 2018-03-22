Среди вариантов названий нового российского оружия лидируют «Василиск», «Пальмира» и «Посейдон»

Министерство обороны РФ определило лидеров интернет-голосования по названиям для новых образцов вооружений, о которых рассказал президент Владимир Путин во время оглашения своего послания Федеральному Собранию, сообщает сегодня пресс-служба военного ведомства.

Среди лидеров для боевого лазерного комплекса оказались «Василиск», «Пересвет» и «Блик». Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой — «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник». Беспилотный подводный аппарат — «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».

Голосование продлится сегодня до 20.00 по московскому времени. За девять дней пользователи сайта оставили более 7,6 миллиона откликов и предложений.