Ещё
Среди вариантов названий нового российского оружия лидируют «Василиск», «Пальмира» и «Посейдон»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Среди вариантов названий нового российского оружия лидируют «Василиск», «Пальмира» и «Посейдон» 

Интересант 1 час назад
Министерство обороны РФ определило лидеров интернет-голосования по названиям для новых образцов вооружений, о которых рассказал президент Владимир Путин во время оглашения своего послания Федеральному Собранию, сообщает сегодня пресс-служба военного ведомства.
Среди лидеров для боевого лазерного комплекса оказались «Василиск», «Пересвет» и «Блик». Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой — «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник». Беспилотный подводный аппарат — «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».
Голосование продлится сегодня до 20.00 по московскому времени. За девять дней пользователи сайта оставили более 7,6 миллиона откликов и предложений.
Интересант: последние новости
На строящемся в Петербурге корвете «Ретивый» монтируют двигатели В Ленобласти военных подняли по тревоге на борьбу с «условными боевиками» «Аллигаторы» Западного военного округа разбомбили на Псковщине технику «врага» на аэродромах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обязательное медстрахование предложили отменить195
Савченко задержана150
Генсек НАТО призвал Россию к ответу318
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога148
С IKEA можно попрощаться20
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение