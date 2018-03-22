Граждане России выбрали названия новым видам вооружения

Об этом сообщили в министерстве обороны.

Голосование было организовано на сайте ведомства. По результатам подводный беспилотник получил название «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», а крылатая ракета будет названа «Буревестник».