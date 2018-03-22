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Граждане России выбрали названия новым видам вооружения
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Граждане России выбрали названия новым видам вооружения 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом сообщили в министерстве обороны.
Голосование было организовано на сайте ведомства. По результатам подводный беспилотник получил название «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», а крылатая ракета будет названа «Буревестник».
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