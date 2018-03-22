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Российские авиакомпании обяжут установить ГЛОНАСС
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Российские авиакомпании обяжут установить ГЛОНАСС 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Минтранс намерен обязать российские авиакомпании оборудовать пассажирские самолеты навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС. Проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.
В воздушном законодательстве России отсутствуют требования об обязательном оборудовании воздушных судов системой ГЛОНАСС. «Установление требований по установке на воздушных судах гражданской авиации Российской Федерации, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», — отмечено в проекте постановления. Намеченный срок вступления изменений в силу — август 2018 г.
Со своей стороны Ространснадзор предписал российским авиакомпаниям установить в самолетах камеры видеонаблюдения. Минтранс отметил угрозу совершения незаконного вмешательства на борту, в том числе угрозу совершения терактов, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, а также материальный ущерб.
Между тем перевозчики указывали на высокую стоимость установки оборудования, что может отразиться на стоимости билетов.
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