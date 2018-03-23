ГЛОНАСС хотят установить на самолеты и теплоходы 

Правительство предлагает новые меры, которые могут затруднить приобретение зарубежных самолётов и судов. В проекте приказа Минтранса говорится о необходимости обязать авиакомпании ставить на технику навигационную систему ГЛОНАСС, пишет газета «Коммерсант». Это коснётся и иностранных самолётов, но внести изменения в их конструкцию без согласования с лизингодателем или производителем нельзя, отмечает издание. Требование также может быть распространено на иностранные морские суда, которые фрахтуются в России. Если изменения будут согласованы, то требования вступят в силу уже в августе.