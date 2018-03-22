Определены сроки полета первых космонавтов на новом «Союзе-2» 

Первый запуск пилотируемого корабля «Союз МС» к Международной космической станции (МКС) на ракете-носителе «Союз-2» намечен на весну 2019 года.
Соответствующая информация опубликована на сайте Ракетно-космической корпорации «Энергия», передает РИА «Новости».
«Изготовить и поставить ракету-носитель «Союз-2.1а» и сборочно-защитный блок для запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС», — говорится в документе.
Отмечается, что ракета заказана у Ракетно-космического центра «Прогресс» (Самара) за 1 млрд 409 млн 881 тыс. рублей. Срок поставки ракеты — до мая 2019 года.
Ранее стало известно, что Россия начала разработку нового двигателя для сверхлегких ракет.