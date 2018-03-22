Определены сроки полета первых космонавтов на новом «Союзе-2»

Первый запуск пилотируемого корабля «Союз МС» к Международной космической станции (МКС) на ракете-носителе «Союз-2» намечен на весну 2019 года.

«Изготовить и поставить ракету-носитель «Союз-2.1а» и сборочно-защитный блок для запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС», — говорится в документе.