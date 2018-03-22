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В Ставропольском крае специалисты МТО соединения ЮВО получили компьютеризированные ремонтные мастерские
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В Ставропольском крае специалисты МТО соединения ЮВО получили компьютеризированные ремонтные мастерские 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
При развертывании модернизированных мастерских технического обслуживания УБ-2 военнослужащие с помощью подключения неисправных машин к компьютеру могут определить точную неисправность и визуализировать процесс ремонта.
Соединение материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ставропольском крае, получило на вооружение модернизированные мастерские технического обслуживания МТО-УБ-1 и УБ-2.
Модернизированная машина МТО предназначена для оказания помощи экипажам и водителям при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники в полевых условиях.
Одна машина позволяет обслуживать все типы танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и колесной техники, стоящей на вооружении мотострелковых соединений ВС РФ.
Особенностью новых ремонтных мастерских является использование бесконтактных средств выявления поломок. При развертывании МТО УБ-2 военнослужащие с помощью подключения неисправных машин к компьютеру могут не только определить точную неисправность, но и визуализировать процесс ремонта.
Мастерские смонтированы на высокопроходимой базе КамАЗ-5350.
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