Прошли маршем по Саянам: самарский спецназ искал пострадавших от лавины в горах

Сотрудники самарского спецназа приняли участие в соревнованиях по ски-альпинизму «Саянский марш — 2018». В борьбе за призовые места состязались команды Урала, Сибири и Поволжья.

В Саянах силовики выполняли особые задания на высокогорной местности. Они преодолевали опасные тропы на время и искали людей, которые пострадали от обвала лавины.

— Основная задача заключалась в обнаружении и транспортировке заплутавших туристов. Спецназовцы поднимались на горные склоны, используя специальные веревки — «кошки». Также бойцы демонстрировали умение ориентироваться на местности в тяжелых погодных условиях, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.