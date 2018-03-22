Прошли маршем по Саянам: самарский спецназ искал пострадавших от лавины в горах 

Сотрудники самарского спецназа приняли участие в соревнованиях по ски-альпинизму «Саянский марш — 2018». В борьбе за призовые места состязались команды Урала, Сибири и Поволжья.
В Саянах силовики выполняли особые задания на высокогорной местности. Они преодолевали опасные тропы на время и искали людей, которые пострадали от обвала лавины.
— Основная задача заключалась в обнаружении и транспортировке заплутавших туристов. Спецназовцы поднимались на горные склоны, используя специальные веревки — «кошки». Также бойцы демонстрировали умение ориентироваться на местности в тяжелых погодных условиях, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Волжане справились с задачей и заняли итоговое первое место в командном зачете. Теперь самарские бойцы войск специального назначения будут отстаивать честь региона и Центрального военного округа на всеармейском конкурсе «Саянский марш — 2018». Он пройдет в Красноярской области с 29 марта по 2 апреля. Соперниками отряда станут представители военного института физической культуры, десантники и курсанты военных училищ.