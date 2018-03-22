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В ракетном соединении ВВО проведены электронные стрельбы ОТРК «Искандер-М» с использованием данных войсковых разведчиков
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В ракетном соединении ВВО проведены электронные стрельбы ОТРК «Искандер-М» с использованием данных войсковых разведчиков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тренировки расчеты ракетных комплексов выполнили скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, после чего развернули пусковые установки и выполнил поставленную задачу.
В Восточном военном округе с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ракетного соединения, дислоцированного в Еврейской автономной области, проведена тренировка по управлению ракетными ударами.
В ходе тренировки расчеты ракетных комплексов выполнили скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, после чего развернули пусковые установки и, подготовив данные для нанесения ударов, выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника.
Для тренировки были использованы координаты командного пункта, выявленные разведгруппой в глубоком тылу условного противника. Разведчики, действуя автономно на полигоне Трехречье, в ходе поиска обнаружили «вражеский» командный пункт. Военнослужащие определили его точные координаты при помощи лазерного приборов разведки и передали информацию по средствам спутниковой связи.
На тренировку привлекалось около 250 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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