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Около 3 тыс. человек приняли участие в антитеррористической тренировке в ВВО
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Около 3 тыс. человек приняли участие в антитеррористической тренировке в ВВО 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 23 марта. Около 3 тыс. военных приняли участие в тренировках подразделений противодействия терроризму, которые прошли в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в восьми регионах. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
"В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, состоялись тренировки подразделений противодействия терроризму. К участию были привлечены около 3 тыс. человек, задействованы более 300 единиц боевой и специальной техники", — говорится в сообщении.
Чтобы создать максимально близкую к реальной обстановку, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов.
"Особое внимание в ходе практической части занятий было уделено оперативному выводу техники, в частности, бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун» и подразделений усиления в заданные районы", — отмечается в сообщении.
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