Около 3 тыс. человек приняли участие в антитеррористической тренировке в ВВО

ТАСС , 23 марта. Около 3 тыс. военных приняли участие в тренировках подразделений противодействия терроризму, которые прошли в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в восьми регионах. Об этом сообщает пресс-служба ВВО. "В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия , Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, состоялись тренировки подразделений противодействия терроризму. К участию были привлечены около 3 тыс. человек, задействованы более 300 единиц боевой и специальной техники", — говорится в сообщении. Чтобы создать максимально близкую к реальной обстановку, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов. "Особое внимание в ходе практической части занятий было уделено оперативному выводу техники, в частности, бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун» и подразделений усиления в заданные районы", — отмечается в сообщении.