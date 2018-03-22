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Военные медики Северного флота провели в прошлом году 188 операций море
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Военные медики Северного флота провели в прошлом году 188 операций море 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На Северном флоте прошёл сбор руководящего состава медицинской службы, в ходе которого были подведены итоги медицинского обеспечения за 2017 год и уточнены задачи на текущий.
На Северном флоте прошёл сбор руководящего состава медицинской службы, в ходе которого были подведены итоги медицинского обеспечения за 2017 год и уточнены задачи на текущий.
Флотские медики успешно выполняли задачи обеспечения дальних походов и боевых служб кораблей и подводных лодок, а также судов обеспечения в оперативно важных районах мирового океана. Непосредственно в море действовали 57 военных врачей, которые выполнили 188 операций, в том числе четыре полостные.
Впервые в истории ВМФ России и второй раз в мировой практике было выполнено эндовидеоскопическое удаление отростка при остром флегмонозном аппендиците с помощью эндовидеоскопической стойки на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который решал задачи в Средиземном море. За медицинское обеспечение этого похода три военных врача были удостоены государственных наград.
В 2017 году на Северном флоте прошли лечение около 11 тысяч военнослужащих и членов их семей, а также военных пенсионеров. Флотскими медиками было выполнено более 2300 операций, из которых почти 1000 — сложные.
По итогам медицинской подготовки в 2017 году Медицинская службы Северного флота была признана лучшей в Военно-Морском Флоте России и завоевала переходящий кубок Главнокомандующего ВМФ.
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