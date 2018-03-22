Ямальские подростки попробуют на зуб жизнь универсальных солдат

Сорок ямальских мальчишек и девчонок от 9 до 17 лет поедут в элитные подразделения Воздушно-десантных войск учиться лидерским качествам и воспитывать в себе навыки командира.

В числе счастливчиков — члены военно-патриотических клубов из Салехарда Надыма , Нового Уренгоя, Ноябрьска и Губкинского.

Они побывают в частях ВДВ, базирующихся в Московской, Рязанской и Тульской областях. Подростки смогут увидеть и даже поучаствовать в тренировках бойцов спецназа и разведрот, пострелять из оружия, практически недоступного другим видам стрелковых войск, попытаются самостоятельно справиться с многократно превосходящими силами условного противника и познакомятся с экспозициями музеев боевой славы. Уникальный проект «В зоне особого внимания» стал победителем конкурса президентских грантов, выиграв 2,6 млн рублей.

«Это очень интересный проект. Лучший метод воспитания патриотизма — возможность увидеть тех, кто стоит на защите Родины, почувствовать тяготы и лишения воинской службы, научиться преодолевать себя и верить в собственные силы. Мы не ставим перед собой задачу воспитать будущее поколение кадровых офицеров, хотя не исключено, что некоторые захотят связать свою жизнь с армией. Но лидерские качества им обязательно пригодятся в жизни», — рассказал руководитель ямальского отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Виктор Ткаченко.

Известно, что лучшие бойцы спецназа ВДВ являются настоящими универсальными солдатами, при этом у каждого есть военная профессия, которой они владеют в совершенстве. Знакомиться с военной службой отряд ямальских подростков поедет в полной военной экипировке.