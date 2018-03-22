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Минтранс предлагает обязать авиакомпании оснащать самолеты навигационной системой ГЛОНАСС
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Минтранс предлагает обязать авиакомпании оснащать самолеты навигационной системой ГЛОНАСС 

Rambler News Service 2 часа назад
Минтранс России приступил к разработке законопроекта, который предполагает обязать российские авиакомпании устанавливать на воздушных судах гражданской авиации РФ, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, следует из материалов федеральный портала проектов нормативных правовых актов.
В Минтрансе объясняют, что сейчас в Воздушном законодательстве РФ такие требования отсутствуют. Его вступление в силу планируется в августе 2018 года.
Законопроект разрабатывается в рамках перечня поручений президента РФ по результатам проверки развития и использования системы ГЛОНАСС в интересах модернизации экономики и развития регионов страны от 29.12.2016 года, говорится в проекте.
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