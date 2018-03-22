Связисты российской военной базы в Армении готовятся к КШУ

В ходе командно-штабного учения будет задействовано около 50 единиц техники, в том числе радиостанции различной мощности, станции спутниковой и видео-конференц-связи, стоящие на вооружении соединения в Закавказье, а также БЛА.

Военнослужащие подразделений связи российской военной базы в Армении осваивают современные средства связи в преддверии командно-штабного учения (КШУ) на высокогорном полигоне Камхуд.

В ходе практических занятий связисты совершили 30-километровый марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию подвижных пунктов управления и узла связи, работе в различных диапазонах частот на современных средствах связи нового поколения.

Ранее все военнослужащие подразделений связи были аттестованы на допуск к работе на новейших средствах связи.

В ходе учения будет задействовано около 50 единиц техники, в том числе командно-штабные машины, радиостанции различной мощности, станции спутниковой и видео­-конференц-связи, стоящие на вооружении соединения в Закавказье, а также беспилотные летательные аппараты, выступающие в роли ретрансляторов передачи связи в горных условиях на дальности до 150 км.

К полевым занятиям связистов ЮВО на высокогорном полигоне Камхуд привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц военной специальной техники.