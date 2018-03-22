Ещё
Связисты российской военной базы в Армении готовятся к КШУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Связисты российской военной базы в Армении готовятся к КШУ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе командно-штабного учения будет задействовано около 50 единиц техники, в том числе радиостанции различной мощности, станции спутниковой и видео-конференц-связи, стоящие на вооружении соединения в Закавказье, а также БЛА.
Военнослужащие подразделений связи российской военной базы в Армении осваивают современные средства связи в преддверии командно-штабного учения (КШУ) на высокогорном полигоне Камхуд.
В ходе практических занятий связисты совершили 30-километровый марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию подвижных пунктов управления и узла связи, работе в различных диапазонах частот на современных средствах связи нового поколения.
Ранее все военнослужащие подразделений связи были аттестованы на допуск к работе на новейших средствах связи.
В ходе учения будет задействовано около 50 единиц техники, в том числе командно-штабные машины, радиостанции различной мощности, станции спутниковой и видео­-конференц-связи, стоящие на вооружении соединения в Закавказье, а также беспилотные летательные аппараты, выступающие в роли ретрансляторов передачи связи в горных условиях на дальности до 150 км.
К полевым занятиям связистов ЮВО на высокогорном полигоне Камхуд привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц военной специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Разработчик раскрыл подробности о самой мощной российской торпеде Российский фрегат уничтожил «противников» в Средиземном море: видео Воинские части Волгоградского гарнизона начали подготовку к военному параду в честь Великой Победы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого156
С IKEA можно попрощаться14
Россиянам проиндексируют пенсии96
Украинцев используют как лабораторных мышей105
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»159
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
01:22
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
01:02
Украинцев используют как лабораторных мышей
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение