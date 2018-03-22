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В Армении разведчики ЮВО совершенствуют профессиональные навыки на горном полигоне Памбак
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В Армении разведчики ЮВО совершенствуют профессиональные навыки на горном полигоне Памбак 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Инструкторы по горной подготовке обучают их преодолевать скальные участки, ущелья и водные преграды в одиночном порядке и в составе подразделений в экипировке и с вооружением, а также оказывать первую медпомощь.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении в рамках полевого выхода на полигоне Памбак учатся преодолевать горные препятствия с использованием альпинистского снаряжения.
Инструкторы по горной подготовке обучают их преодолевать скальные участки, ущелья и водные преграды в одиночном порядке и в составе подразделений в экипировке и с вооружением, а также оказывать первую медпомощь и соблюдать требования безопасности.
В ходе тактических занятий военнослужащие преодолеют горные реки вплавь, вброд и ущелья с использованием альпинистского снаряжения по перилам и подручных средств по бревну.
В подготовке разведывательных подразделений принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексы беспилотных летательных аппаратов.
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