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Неопознанный летающий объект погнался за авиалайнером: видео испуганного очевидца
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Неопознанный летающий объект погнался за авиалайнером: видео испуганного очевидца 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Перепуганный житель Линкольна дрожащими руками снял на камеру погоню неопознанного летающего объекта за авиалайнером.
Неподалеку от города расположена небольшая военная авиабаза и сначала оператор решил, что перед ним всего лишь два самолета. Присмотрелся — да какой же это самолет!
Объект сначала серьезно отставал от авиалайнера. Затем резко увеличил скорость, обогнал самолет и в долю секунды скрылся в бескрайних синих просторах.
Что еще более удивительно, через некоторое время в поле зрения изрядно ошеломленного оператора попали три истребителя и военный вертолет. Они явно торопились догнать неопознанный объект.
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