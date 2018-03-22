Неопознанный летающий объект погнался за авиалайнером: видео испуганного очевидца

Перепуганный житель Линкольна дрожащими руками снял на камеру погоню неопознанного летающего объекта за авиалайнером.

Неподалеку от города расположена небольшая военная авиабаза и сначала оператор решил, что перед ним всего лишь два самолета. Присмотрелся — да какой же это самолет!

Объект сначала серьезно отставал от авиалайнера. Затем резко увеличил скорость, обогнал самолет и в долю секунды скрылся в бескрайних синих просторах.

Что еще более удивительно, через некоторое время в поле зрения изрядно ошеломленного оператора попали три истребителя и военный вертолет. Они явно торопились догнать неопознанный объект.