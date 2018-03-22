В Минобороны анонсировали масштабные учения ракетных войск на Урале

В Свердловской области в конце марта пройдут масштабные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. В учениях будут принимать участие более трех тысяч военнослужащих Тагильского ракетного соединения РВСН и около 300 единиц техники.

«Впервые в ходе учений будут задействованы образцы перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ», — цитирует Минобороны РИА Новости.

Отмечается, что на вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс».

В ходе учений военнослужащие отработают маскировку ПГРК, вывод частей и подразделений РВСН из-под ударов.

Также будут отработаны противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения и оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

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