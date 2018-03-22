Ещё
В Минобороны анонсировали масштабные учения ракетных войск на Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

В Минобороны анонсировали масштабные учения ракетных войск на Урале 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: RT на русском
В Свердловской области в конце марта пройдут масштабные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. В учениях будут принимать участие более трех тысяч военнослужащих Тагильского ракетного соединения РВСН и около 300 единиц техники.
«Впервые в ходе учений будут задействованы образцы перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ», — цитирует Минобороны РИА Новости.
Отмечается, что на вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс».
В ходе учений военнослужащие отработают маскировку ПГРК, вывод частей и подразделений РВСН из-под ударов.
Также будут отработаны противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения и оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.
Ранее ФАН сообщало, что в январе лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.
RT на русском: последние новости
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы Украина и НАТО договорились активнее развивать украинские силы спецопераций Глава Генштаба России и главком ОВС НАТО договорились о личной встрече
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого205
С IKEA можно попрощаться14
Генсек НАТО призвал Россию к ответу144
Украинцев используют как лабораторных мышей131
Россиянам проиндексируют пенсии97
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение