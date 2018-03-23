РВСН выведет на учения новейшую технику 

На Урале в конце марта нынешнего года планируются масштабные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, впервые в них будут участвовать и образцы новой перспективной техники, в том числе для подразделений радиационной, химической и биологической защиты.
Всего в учениях будут задействованы более трех тысяч военнослужащих Тагильского ракетного соединения и около трехсот единиц самой разнообразной техники. Кстати, в этом соединении стоит на вооружении и ракетный комплекс «Ярс».
Главные цели учения — маскировка ракетных комплексов и вывод частей и подразделений ракетных войск из-под ударов.
"Ярс" — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Является модификацией ракеты «Тополь-М». Его задача — поражать важные военные и промышленные объекты противника. Производитель — Воткинский завод. Ракета имеет три ступени. Размер ракеты вместе с головной частью — 23 метра. Дальность полета — до 12 тысяч километров.