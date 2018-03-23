РВСН выведет на учения новейшую технику

Всего в учениях будут задействованы более трех тысяч военнослужащих Тагильского ракетного соединения и около трехсот единиц самой разнообразной техники. Кстати, в этом соединении стоит на вооружении и ракетный комплекс «Ярс».

Главные цели учения — маскировка ракетных комплексов и вывод частей и подразделений ракетных войск из-под ударов.