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Образцы перспективной военной спецтехники впервые будут задействованы на учениях РВСН
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Образцы перспективной военной спецтехники впервые будут задействованы на учениях РВСН 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Свердловской области пройдут масштабные маневры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в ходе которых будут задействованы образцы перспективной специальной военной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны, обороны, радиационной, химической и биологической защиты, сообщает «Звезда» со ссылкой на Минобороны.
«В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации войск», — следует из сообщения военного ведомства.
В учениях примут участие более 3 тыс. военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники. Для отработки прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации условного противника используют звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31, а для отработки борьбы с диверсантами будут применены вертолеты и беспилотники.
Ранее издание URA.RU сообщало, что в марте под Астраханью прошли военные учения, целью которых было переобучение зенитчиков на работу с новыми оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». Тогда военнослужащие поразили цель с высокой степенью точности при запуске ракеты с комплекса.
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