Минобороны анонсировало масштабные учения с «Ярсами»

Масштабные командно-штабные учения РВСН со стратегическими ракетными комплексами «Ярс» и беспилотниками пройдут в конце марта в Свердловской области , сообщили в Минобороны.

В маневрах примут участие более 3 тыс. военнослужащих Тагильского ракетного соединения РВСН, на вооружении которого находится подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс», и около 300 единиц техники, передает РИА «Новости»

военном ведомстве отметили, что ракетчики на «качественно новом уровне» отработают маскировку ПГРК, вывод частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО. Также в ходе учений будут отработаны задачи по приведению в высшие степени боеготовности, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления.

«Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации условного противника будет использовано звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31», — сообщили Минобороны.

Также отмечается, что в учениях будут задействованы вертолеты военно-транспортной авиации и комплексы с беспилотниками.