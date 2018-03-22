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Минобороны анонсировало масштабные учения с «Ярсами»
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Минобороны анонсировало масштабные учения с «Ярсами» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Масштабные командно-штабные учения РВСН со стратегическими ракетными комплексами «Ярс» и беспилотниками пройдут в конце марта в Свердловской области, сообщили в Минобороны.
В маневрах примут участие более 3 тыс. военнослужащих Тагильского ракетного соединения РВСН, на вооружении которого находится подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс», и около 300 единиц техники, передает РИА «Новости».
В военном ведомстве отметили, что ракетчики на «качественно новом уровне» отработают маскировку ПГРК, вывод частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО. Также в ходе учений будут отработаны задачи по приведению в высшие степени боеготовности, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления.
«Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации условного противника будет использовано звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31», — сообщили Минобороны.
Также отмечается, что в учениях будут задействованы вертолеты военно-транспортной авиации и комплексы с беспилотниками.
Напомним, в январе в Минобороны сообщили, что ракетные полки, оснащенные комплексами «Тополь-М» и «Ярс», начали боевое дежурство в рамках учений РВСН от Ивановской до Иркутской областей. В ноябре 2017 года командующий РВСН генерал Сергей Каракаев сообщил, что все дивизии РВСН, имеющие на вооружении мобильные пусковые установки, до 2026 года будут перевооружены на стратегические ракетные комплексы «Ярс» с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной разделяющейся головной частью.
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 Ещё 6 источников 
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