Российский фрегат уничтожил «противников» в море

Российский фрегат уничтожил «противников» в Средиземном море

На учениях «Адмирал Григорович» успешно разобрался с несколькими кораблями условного противника и отразил атаку с воздуха.

Во время занятий в Средиземном море фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» противостоял сразу нескольким кораблям условного противника.

Российский экипаж успешно провел боевые артиллерийские стрельбы, отработал задачи ПВО, выполнил электронные пуски ракет по надводным кораблям и подводным лодкам. «Вражеский» флот понес существенные потери.