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Российский фрегат уничтожил «противников» в море
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Российский фрегат уничтожил «противников» в Средиземном море 

ТК «Звезда» 1 час назад
На учениях «Адмирал Григорович» успешно разобрался с несколькими кораблями условного противника и отразил атаку с воздуха.
Во время занятий в Средиземном море фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» противостоял сразу нескольким кораблям условного противника.
Российский экипаж успешно провел боевые артиллерийские стрельбы, отработал задачи ПВО, выполнил электронные пуски ракет по надводным кораблям и подводным лодкам. «Вражеский» флот понес существенные потери.
По результатам сопровождения «Адмирала Григоровича» кораблями НАТО, зарубежные специалисты, наблюдавшие за учениями, сделали вывод о малой заметности российского фрегата в локационном поле.
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