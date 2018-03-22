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Китай впервые показал беспилотный танк
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Китай впервые показал беспилотный танк 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Китайские танки-роботы представляют собой модернизированный танк «типа 59» с системой искусственного интеллекта.
В Китае впервые представили беспилотный танк, который смогут оснастить искусственным интеллектом, сообщила газета South China Morning Post.
По государственному телевидению в стране были показано видео с испытаниями дистанционно управляемой бронемашины. Пекин усовершенствовал средний танк типа 59 (WZ-120), созданный на основе советского Т-54. Такие танки массово выпускались в Китае в 1950-1980 годах. При этом до сих пор некоторые из них находятся в исправном техническом состоянии.
«Большое количество старых танков типа 59 могут быть переделаны в беспилотные машины, если их оснастить искусственным интеллектом», — отметил главный редактор специализированного журнала о бронетехнике Tank and Armoured Vehicle Лю Циншань.
Как пишет издание, в будущем беспилотные танки будут работать с более современными платформами и интегрировать информацию со спутников, самолетов или подлодок.
В настоящее время Китай проводит реформу Народно-освободительной армии для ее масштабной модернизации. Программа предполагает создание малозаметных для радаров новейших боевых самолетов, развитие авианесущего флота при сокращении численного состава военнослужащих на 300 тысяч человек.
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