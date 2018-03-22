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Комплекс «Рубеж» в госпрограмме вооружения до 2027 года заменят «Авангардом»
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Комплекс «Рубеж» в госпрограмме вооружения до 2027 года заменят «Авангардом» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс (РК) «Авангард» шахтного базирования включен в госпрограмму вооружения (ГПВ) до 2027 года, он заменит мобильный РК «Рубеж», сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
«Первоначально планировалось включить в ГПВ и «Авангард», и «Рубеж», однако позднее стало ясно, что на одновременное финансирование этих двух комплексов средств не хватает. Поэтому в окончательный вариант новой ГПВ был включен «Авангард», как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны», — сказал источник ТАСС.
По его словам, из-за невозможности одновременного финансирования всех ракетных программ в интересах Ракетных войск стратегического назначения в ГПВ-2027 не включен и новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин».
В середине марта сообщалось, что новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет принят на вооружение не позже 2019 года. «Авангард» с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью уже запущен в серийное производство.
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