Комплекс «Рубеж» в госпрограмме вооружения до 2027 года заменят «Авангардом»

Стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс (РК) «Авангард» шахтного базирования включен в госпрограмму вооружения (ГПВ) до 2027 года, он заменит мобильный РК «Рубеж», сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Первоначально планировалось включить в ГПВ и «Авангард», и «Рубеж», однако позднее стало ясно, что на одновременное финансирование этих двух комплексов средств не хватает. Поэтому в окончательный вариант новой ГПВ был включен «Авангард», как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны», — сказал источник ТАСС

По его словам, из-за невозможности одновременного финансирования всех ракетных программ в интересах Ракетных войск стратегического назначения в ГПВ-2027 не включен и новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин».

В середине марта сообщалось, что новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет принят на вооружение не позже 2019 года. «Авангард» с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью уже запущен в серийное производство.