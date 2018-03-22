В Санкт-Петербурге началась установка двигателей на корвет «Ретивый»

Санкт-Петербурге на « Северной верфи » начался предварительный монтаж двигательных установок на корвет проекта 20380 «Ретивый». В настоящее время уже завершена погрузка двигателей и редукторов в машинное отделение корвета, сообщает «Звезда» со ссылкой на ОСК.

«Теперь судостроители смогут начать поэтапный предварительный монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей… Сейчас на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов», — пояснили в компании.

Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на II квартал 2019 года. Передача ВМФ России должна состояться в 2020 году. В целом «Северная верфь» (входит в ОСК) строит для ВМФ России пять корветов — «Гремящий», «Проворный», «Ретивый», «Строгий» и «Дерзкий».

«Ретивый» будет оснащен 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, двумя 30-миллиметровыми зенитными автоматами АК-630М, универсальным ракетным комплексом «Уран», зенитным ракетным комплексом «Редут» и противолодочным комплексом «Пакет». На корабле будет размещен вертолет Ка-27.