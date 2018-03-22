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США проверили территориальную целостность России
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США проверили территориальную целостность России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Учения НАТО в Черном море вблизи берегов Румынии можно рассматривать как проверку на возможность России обеспечить свою территориальную целостность. Такую точку зрения высказал на страницах «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.
«Есть и юридические нюансы. Не стоит забывать, что Запад считает Крым территорией Украины, и нынешние киевские власти вполне могут разрешить заход военных кораблей США в воды вблизи Крыма», — отметил Болтенков.
По его словам, в лучшем случае это закончится повторением инцидента 1988 года, когда советские моряки на сторожевых кораблях «Беззаветный» и СКР-6 вытесняли американский крейсер и эсминец из территориальных вод вблизи побережья Крыма.
Болтенков отмечает, что «в данный момент американцы ведут себя в Черном море корректно», а «российские военные жестко реагируют на любую военную активность вблизи Крыма».
В марте 2018 года через Босфор прошел американский десантный корабль USS Oak Hill, впоследствии принявший участие в натовских учениях Spring Storm 2018 у берегов Румынии и побывавший с визитом в грузинском порту Батуми. С начала года это уже четвертый заход американских кораблей в Черное море. Ранее там дважды отметился эсминец USS Carney и один раз эсминец USS Ross.
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