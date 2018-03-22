США проверили территориальную целостность России

Учения НАТО в Черном море вблизи берегов Румынии можно рассматривать как проверку на возможность России обеспечить свою территориальную целостность. Такую точку зрения высказал на страницах «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Есть и юридические нюансы. Не стоит забывать, что Запад считает Крым территорией Украины , и нынешние киевские власти вполне могут разрешить заход военных кораблей США в воды вблизи Крыма», — отметил Болтенков.

По его словам, в лучшем случае это закончится повторением инцидента 1988 года, когда советские моряки на сторожевых кораблях «Беззаветный» и СКР-6 вытесняли американский крейсер и эсминец из территориальных вод вблизи побережья Крыма.

Болтенков отмечает, что «в данный момент американцы ведут себя в Черном море корректно», а «российские военные жестко реагируют на любую военную активность вблизи Крыма».