«Авиация активно летает»: спасатели ответили Холманских из Сибири

Отчетом за год.

Для оказания неотложной помощи населению Урала авиация МЧС 116 раз поднималась в воздух в 2017 году. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра министерства.

Чаще всего помощь авиации требовалась для тушения пожаров в Свердловской и Челябинской областях, а также на Ямале. Было осуществлено 85 вылетов.

25 раз спасатели поднимались в воздух для ликвидации последствий подтоплений в Тюменской области , 6 раз — для поисков людей в Свердловской и Челябинской областях.

"На территории Урала в 2017 году было организовано авиационное реагирование группировки из шести воздушных судов. На ЧС и происшествия мы задействовали вертолеты Ми-8, самолеты Бе-200 и Ил-76. Наша авиация активно летает, простоев практически нет. Применение самолетов и вертолетов тщательно планируется и организовывается максимально эффективно", — добавил замначальника центра по авиации Андрей Груздов