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«Авиация активно летает»: спасатели ответили Холманских из Сибири
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«Авиация активно летает»: спасатели ответили Холманских из Сибири 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Отчетом за год.
Для оказания неотложной помощи населению Урала авиация МЧС 116 раз поднималась в воздух в 2017 году. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра министерства.
Чаще всего помощь авиации требовалась для тушения пожаров в Свердловской и Челябинской областях, а также на Ямале. Было осуществлено 85 вылетов.
25 раз спасатели поднимались в воздух для ликвидации последствий подтоплений в Тюменской области, 6 раз — для поисков людей в Свердловской и Челябинской областях.
"На территории Урала в 2017 году было организовано авиационное реагирование группировки из шести воздушных судов. На ЧС и происшествия мы задействовали вертолеты Ми-8, самолеты Бе-200 и Ил-76. Наша авиация активно летает, простоев практически нет. Применение самолетов и вертолетов тщательно планируется и организовывается максимально эффективно", — добавил замначальника центра по авиации Андрей Груздов.
20 марта тему привлечения авиации для ликвидации последствий ЧП и тушения пожаров поднял полпред президента в УрФО Игорь Холманских. В ходе совещания по вопросам безопасности с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, проходившего в Екатеринбурге, он заявил, что ликвидация Уральского регионального центра МЧС серьезно повлияла на работу спасателей.
"Полномочия передали Сибирскому региональному центру МЧС России, который находится за 2 000 километров от нас — в Красноярске. Это существенно повлияло на эффективность системы оповещения", — подчеркнул полпред, попросив Патрушева поддержать его инициативу о размещении на Урале резерва Авиалесохраны.
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