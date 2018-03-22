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Самарские спецназовцы представят ЦВО на Всеармейском конкурсе «Саянский марш — 2018»
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Самарские спецназовцы представят ЦВО на Всеармейском конкурсе «Саянский марш — 2018» 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Соревнования по ски-альпинизму среди подразделений ЦВО «Саянский марш — 2018» прошли в Красноярском крае. В них приняли участие военнослужащие округа, которые привлекаются для выполнения задач в высокогорной местности. Маршрут включал участки выполнения 11 специальных задач. Участники на время преодолевали 50-километровую трассу с набором высоты до 3,5 тысяч метров, искали пострадавших от лавины, соревновались в стрельбе, метании гранат и ориентировании на местности. Команда соединения спецназа, дислоцированная в Самарской области, заняла почетное первое место. Она представит Центральный военный округ на Всеармейских соревнованиях «Саянский марш — 2018», которые пройдут в Красноярском крае с 29 марта по 2 апреля.
Фото: пресс-служба ЦВО
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