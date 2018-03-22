Raytheon разработала лазерную пушку для мгновенного уничтожения групп беспилотников 

Известный разработчик систем вооружения для армии США компания Raytheon совместно с US Air Force Research Laboratory разработала ударный комплекс MFIX на базе армейского внедорожника Polaris для уничтожения сразу нескольких беспилотников. В качестве атакующего компонента в нем используется комбинированная микроволново-лазерная установка, поражающая вражеские дроны поэтапно: вначале микроволновый луч выводит из строя электронику, после чего следует уничтожающий «контрольный» лазерный «выстрел». Эффективность нового оружия подтвердилась в ходе недавних учений, когда огнем MFIX было сбито 45 беспилотников.
Лазерные лучи ударного комплекса поражают цели со скоростью света и практически мгновенно переключаются с одной цели на другую. При этом стоимость выстрела составляет всего около доллара, что несоизмеримо дешевле артиллерийских снарядов и ракет. Весь проект обошелся Пентагону в 2 млн долларов.