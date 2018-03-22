Ещё
Корвет «Ретивый» получил главные двигатели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

Корвет «Ретивый» получил главные двигатели 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Санкт-Петербурге начали предварительный монтаж двигательных установок на корвете проекта 20380.
На «Северной верфи» завершена погрузка двигателей и редукторов в машинное отделение корвета «Ретивый» проекта 20380, сообщили в пресс-службе ОСК.
«Теперь судостроители смогут начать поэтапный предварительный монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей», — пояснили в компании.
Следующий важный этап работ — установка и сварка блоков надстройки, погрузка промежуточных и упорных валов.
«Сейчас на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов», — добавили в ОСК.
Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на II квартал 2019 года. Передача ВМФ России планируется на 2020 год.
В настоящий момент «Северная верфь» строит для Военно-Морского флота пять корветов — «Гремящий», «Проворный», «Ретивый», «Строгий» и «Дерзкий».
Из вооружений на «Ретивом» будет 100-мм артиллерийская установка А-190, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, универсальный ракетный комплекс «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут» и противолодочный комплекс «Пакет».
Впервые на корабле такого небольшого водоизмещения разместится вертолет Ка-27.
ТК «Звезда»: последние новости
Российский фрегат уничтожил «противников» в Средиземном море: видео Разработчик раскрыл подробности о самой мощной российской торпеде В ходе российско-белорусского учения было отражено нападение условных террористов на блокпост миротворцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого196
С IKEA можно попрощаться14
Генсек НАТО призвал Россию к ответу120
Украинцев используют как лабораторных мышей127
Россиянам проиндексируют пенсии97
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение