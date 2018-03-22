Индия провела успешные испытания крылатой ракеты «БраМос»

"Мощная сверхзвуковая крылатая ракета «БраМос» была успешно протестирована в 8:42 сегодня (6.12 мск) на полигоне Покхаран в штате Раджастхан. Оружие для высокоточного удара с головкой самонаведения индийского производства совершило полет по установленной траектории и точно поразило цель", — сообщается в Twitter минобороны.

В конце ноября 2017 года Индия успешно впервые запустила крылатую ракету «БраМос» совместной российско-индийской разработки с борта многоцелевого истребителя Су-30МКИ. Комментируя прошедший запуск, минобороны страны заявило, что ракета значительно усилит боевые возможности индийских ВВС.

Ракеты «БраМос» выпускаются в разных модификациях, и серия последних испытаний открывает им путь для принятия на вооружение ВВС Индии, где они будут использоваться истребителями Су-30МКИ. Ракета весит 2,5 тонны и станет самой тяжелой в арсенале Су-30.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин ранее отмечал, что истребители Су-30МКИ в перспективе можно будет вооружить не одной большой крылатой ракетой «БраМос», а тремя мини-ракетами этого класса.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.