Ещё
СМИ: Китай впервые показал беспилотный танк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Китай впервые показал беспилотный танк 

ТАСС 2 часа назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 марта. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китай впервые представил свой беспилотный танк, который может оснащаться искусственным интеллектом. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post.
Кадры с испытаниями дистанционно управляемой бронемашины были показаны по государственному телевидению. Речь идет об усовершенствовании средних танков типа 59 (заводское обозначение — WZ-120), которые созданы на основе советского Т-50. Они массово выпускались в Китае с конца 50-х и по середину 80-х годов прошлого века. Многие их образцы до сих пор находятся в исправном техническом состоянии.
"Большое количество старых танков типа 59 могут быть переделаны в беспилотные машины, если их оснастить искусственным интеллектом", — считает главный редактор специализированного журнала о бронетехнике Tank and Armoured Vehicle Лю Циншань.
Концепцию беспилотных танков в будущем предполагается перенести на более современные платформы, на основе обмена информацией, получаемой со спутников, самолетов и подводных лодок.
В настоящее время страна осуществляет реформу Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с целью ее масштабной модернизации. Эта программа предполагает, в частности, создание малозаметных для радаров новейших боевых самолетов, развитие авианесущего флота при сокращении численного состава военнослужащих на 300 тыс. человек. Несмотря на это, НОАК останется крупнейшей в мире армией, насчитывающей в своих рядах 2 млн солдат и офицеров.
ТАСС: последние новости
Кого и зачем могут забрать на военные сборы Эскадрилью бомбардировщиков Су-34 подняли по тревоге в Западном военном округе Летчики-испытатели ОКБ имени А. С. Яковлева установили мировые рекорды на самолете Як-130
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого156
С IKEA можно попрощаться14
Россиянам проиндексируют пенсии96
Украинцев используют как лабораторных мышей105
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»159
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
01:22
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
01:02
Украинцев используют как лабораторных мышей
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение