Военные США в Европе испытали лазер против дронов

Армия США успешно продемонстрировала лазерное оружие, предназначенное для уничтожения беспилотников. Правда, как признают американские военные, испытания боевой установки Stryker MEHEL прошли в ограниченных условиях.

Американские военные на учениях в Германии успешно продемонстрировала лазерное оружие, интегрированное в колесный БТР Stryker. Об испытаниях, прошедших в минувшие выходные на полигоне Графенвёр, стало известно накануне. Была проведена демонстрация 5-киловаттной установки MEHEL (мобильный экспедиционный высокоэнергетический лазер), — сообщил полковник Деннис Вилл, руководитель «стратегической программы G-3» войск США в Европе.

«2-й кавалерийский полк армии США успешно задействовал десяток коммерческих беспилотников», — цитирует высокопоставленного военного портал Defense News. Упомянутый полк называется кавалерийским лишь исторически ­— на деле это высокомобильное мотопехотное соединение. Полк, расквартированный в Баварии, участвовал в миссиях в Афганистане Ираке , и в учениях НАТО 2015-16 год по «отражению предполагаемой агрессии России » в Прибалтике и Восточной Европе.

Применение «кавалерией» боевой машины Stryker MEHEL 2.0 прошло успешно, хотя дальность стрельбы и была ограничена (из-за боязни задеть воздушные коридоры гражданской авиации), отметил полковник Деннис Вилл.

Первые испытания лазерной установки MEHEL, прошедшие в апреле прошлого года на полигоне в Форт-Стилл, штат Оклахома, показали: Stryker, оборудованный лазером, поразил 12 беспилотных аппаратов. «Это чрезвычайно эффективный показатель», — констатировал тогда в комментарии изданию Army Times представитель 4-й пехотной дивизии, проводившей испытания.

Боевая машина оборудована всем необходимым для обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. На Stryker MEHEL установлены: радиоэлектронная станция, комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), устройство распознавания «свой-чужой», и собственно средство уничтожения — лазерная установка мощностью 5 киловатт. Система MEHEL, как предполагается, должна стать дополнением к традиционным ракетным системам ПВО. Лазерный комплекс способен поражать не только дроны, но и другие низколетящие цели.

По итогам испытания в Германии полковник Деннис Вилл сообщил: американские военные ожидают, что партнеры по НАТО и другие страны-союзницы будут активно осваивать новый тип вооружения.