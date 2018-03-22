Для перехвата новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» потребуется несколько сотен противоракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.
По словам Бондарева, для перехвата российской межконтинентальной ракеты потребуется не менее 500 американских противоракет.
«Таков вывод западных экспертов», — сказал Бондарев.
Он также подчеркнул, что ракетный комплекс «Кинжал» также неуязвим для средств поражения противника.
«При этом он гарантированно поражает любые заданные цели», — отметил парламентарий.
Х-47М2 «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать вражеские авианосцы, фрегаты, крейсеры и эсминцы.
РС-28 «Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.